Этот контент был опубликован 17 апреля 2020 г. 1:15

Вашингтон. 17 апреля. ИНТЕРФАКС - План возвращения социальной жизни в США к норме в соответствии с предложенным планом администрации разделен на три фазы, каждой из которых предусмотрены постепенные ослабления жестких мер, принятых для сдерживания распространения коронавируса COVID-19.

Первоначально предложено сохранять строгие меры, в частности в отношении наиболее уязвимых слоев населения, которым необходимо поддерживать режим изоляции. Людям в общественных местах необходимо находиться друг от друга на максимально возможном расстоянии, не собираться компаниям более 10 человек и воздержаться от поездок, которые не являются необходимыми. На этом этапе останутся закрытыми учебные заведения, а также запрещены посещения пожилых людей.

При наличии объективных причин на переходе ко второму этапу предусмотрено открытие учебных заведений, ослабление ограничительных мер на собрания, в которых смогут принимать участие уже до 50 человек. Кроме того, планируется разрешить необязательные поездки, в то время как остальные меры сохранятся прежними. Пожилых на этом этапе будет возможно посещать по особым разрешениям.

На третьем этапе в случае успеха второго планируется снять ограничения в отношении уязвимых людей при соблюдении ими практики социального дистанцирования, при этом все учреждения смогут возобновить работу.

План выработан американской администрацией при участии экспертов-медиков и оглашен в четверг (в ночь на пятницу мск) на брифинге в Белом доме.

1ар гс

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