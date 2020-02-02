Этот контент был опубликован 2 февраля 2020 г. 10:30

Вашингтон. 2 февраля. ИНТЕРФАКС - Команда, работавшая над планом США по ближневосточному урегулированию, решила не переводить его на иврит и арабский, опасаясь утечки информации, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

"С момента, когда план начали разрабатывать в 2017 году, до самых последних дней перед его публикацией команда, составлявшая его, соблюдала чрезвычайные меры безопасности", - отмечает газета.

Доступ к документу, помимо президента США Дональда Трампа, был только у четырех человек: советника главы государства Джареда Кушнера, посла в Израиле Дэвида Фридмана, спецпосланника по мирному процессу на Ближнем Востоке Ави Берковича и у его предшественника Джейсона Гринблатта, но только до тех пор, пока он в октябре 2019 года не покинул администрацию.

Небольшому числу высокопоставленных чиновников в администрации кратко изложили суть плана, а вице-президенту США Майку Пенсу и госсекретарю Майку Помпео выдавали копии, чтобы они могли ознакомиться с текстом плана, сообщает газета.

Члены команды, составлявшей план по урегулированию, по данным газеты, не пересылали информацию по электронной почте и часто встречались для его обсуждения лично.

Кушнер и его команда начали выбирать дату для публикации плана в конце декабря.

В администрации Трампа знали, что палестинцы план не поддержат. Поэтому в Вашингтоне рассчитывали, что план администрация будет представлять совместно с израильским правительством, устойчиво удерживающим власть. Но в декабре в Израиле распустили парламент, а на март назначили новые выборы.

Тогда команда, работавшая над планом, решила опубликовать его до выборов в Израиле при условии, что он получит поддержку не только от премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, но и от лидера израильской оппозиции Бенни Ганца, а также от мирового сообщества.

В результате план решили опубликовать 28 января. В ходе Всемирного экономического форума, прошедшего во второй половине января в Давосе, Кушнер провел посвященные плану встречи с представителями арабских и европейских стран. Нетаньяху и Ганца на представление плана в Белый дом отправился приглашать вице-президент США Майкл Пенс.

Команда Кушнера все же пыталась наладить контакт и с палестинцами, направляя палестинскому руководству послания через союзников, отмечает газета. Палестинцы после публикации плана резко его раскритиковали.

План администрации США по урегулированию на Ближнем Востоке, представленный 28 января, предлагает сосуществование государств Израиля и Палестины, сохраняет Иерусалим неделимой столицей Израиля и статус-кво Храмовой горы со свободным доступом к ней представителей любых религий.

План также предполагает разоружение палестинской группировки ХАМАС, контролирующей сектор Газа, а также создание полностью демилитаризованного палестинского государства.

1мм ав

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