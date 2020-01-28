Этот контент был опубликован 28 января 2020 г. 9:23

Дубай. 28 января. ИНТЕРФАКС - В мирном плане США по Ближнему Востоку, который вскоре должен обнародовать американский президент Дональд Трамп, будет отражена концепция "двух государств для двух народов" - израильтян и палестинцев.

Об этом во вторник сообщил межарабский телеканал "аль-Арабийя" со ссылкой на источник, близкий к команде переговорщиков по плану США.

Отмечается, что речь в документе будет идти о полноценном создании палестинского государства.

Также, по данным "аль-Арабийи", в плане будет прописано сохранение нынешнего особого статуса Храмовой горы в Иерусалиме: по условиям мирного договора между Иорданий и Израилем 1994 года Иордания является хранителем святых мест мусульман в Иерусалиме.

Ранее сообщалось, что Трамп во вторник обнародует в Вашингтоне план мирного урегулирования на Ближнем Востоке, который в СМИ называют "сделкой века". Ожидается, что план будет обнародован в 12:00 по местному времени в Вашингтоне (20:00 мск). Трамп назвал этот план "шансом на мир" на Ближнем Востоке.

Президент США заявлял, что рассчитывает на поддержку Израилем его плана. Так же он не исключил, что план придется по душе и палестинцам. Однако глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас и другие палестинские официальные лица неоднократно критиковали этот план.

В июле на конференции в Бахрейне США обнародовали его экономическую часть, в разработке которой приняли участие советник Трампа Джаред Кушнер и спецпосланник США по мирному процессу на Ближнем Востоке Джейсон Гринблатт. Экономическая часть плана предусматривает инвестиции в размере $50 млрд в палестинскую экономику.

Публикация политической части плана неоднократно откладывалась из-за неопределенной внутренней политической обстановки в Израиле, где за последний год дважды проходили выборы, но сформировать правительство не удалось. Новые выборы в Израиле запланированы на 2 марта.

Этот план был одним из предвыборных обещаний Трампа, работа над ним велась сотрудниками его администрации несколько лет.

Американские СМИ неоднократно распространяли информацию о том, что план Белого дома не предполагает создания государства Палестина со столицей в Иерусалиме. Согласно плану Вашингтона, Палестина должна сохранить статус автономии, и поэтому палестинцы его отвергали.

1аю ар

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