Этот контент был опубликован 25 июня 2019 г. 17:27

Брюссель. 25 июня. ИНТЕРФАКС - В столице Бахрейна продолжают обсуждать реализацию плана США по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке, передают во вторник западные СМИ.

Так, палестинское руководство, не участвующее в конференции, комментируя этот план, заявило о своем пренебрежении к нему, а Саудовская Аравия, которая считается одним из главных участников плана, также высказала некоторые оговорки.

В секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан палестинцы протестовали против предложенного США плана и сожгли портреты американского президента Дональда Трампа.

В свою очередь, председатель Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас заявил, что политическая часть плана гораздо важнее экономической части.

"Деньги и экономика важны. Но политика и политическое решение важнее", - сказал Аббас.

В Эр-Рияде во вторник выразили поддержку международным усилиям, направленным на улучшение благосостояния, инвестиций и экономического роста в ближневосточном регионе. В то же время Саудовская Аравия заявила, что любое мирное соглашение должно базироваться на межарабской мирной инициативе, которая предусматривает палестинское государство в границах до Шестидневной войны 1967 года, столицу палестинского государства в Восточном Иерусалиме и право палестинских беженцев вернуться на место их прежнего проживания. Однако эти пункты отвергает Израиль, отмечают издания.

Организуемая США двухдневная конференция, посвященная вопросам привлечения инвестиций в экономику палестинских территорий, открылась во вторник в столице Бахрейна Манаме.

Реализацией плана ближневосточного урегулирования, основанного на экономических и финансовых аспектах, занимаются старший советник и зять американского президента Дональда Трампа Джаред Кушнер и бывший адвокат Джейсон Гринблатт. Политическая часть плана по-прежнему не обнародована.

В минувшие выходные Вашингтон обнародовал экономическую часть плана по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке. Меры, разработанные администрацией США, предполагают как государственные, так и частные инвестиции в объеме $50 млрд.

1тэ ар

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