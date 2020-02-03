Этот контент был опубликован 3 февраля 2020 г. 20:20

Вашингтон. 3 февраля. ИНТЕРФАКС - Старший советник президента США Джаред Кушнер 6 февраля намерен представить в ООН план по ближневосточному урегулированию, оглашенный ранее Дональдом Трампом, сообщает в понедельник в твиттере корреспондент американского телеканала CBS News.

По его данным, такую информацию распространило представительство Бельгии, председательствующей в СБ ООН в феврале.

Представленный 28 января план администрации США по урегулированию на Ближнем Востоке предлагает сосуществование государств Израиля и Палестины, сохраняет Иерусалим неделимой столицей Израиля и статус-кво Храмовой горы со свободным доступом к ней представителей любых религий.

План предполагает разоружение палестинской группировки ХАМАС, контролирующей сектор Газа, а также создание полностью демилитаризованного палестинского государства.

Эта инициатива подверглась критике со стороны ряда стран, включая Турцию и Иран, а также со стороны Лиги арабских государств (ЛАГ) и Организации исламского сотрудничества.

В минувшую субботу палестинский лидер Махмуд Аббас на встрече ЛАГ объявил о решении прекратить любые отношения с США и Израилем.

"Я полностью отвергаю этот план (США - ИФ)", - также подчеркнул Аббас.

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