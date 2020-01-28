Этот контент был опубликован 28 января 2020 г. 20:36

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Вашингтон. 28 января. ИНТЕРФАКС - План администрации США по урегулированию на Ближнем Востоке предлагает сосуществование государств Израиля и Палестины, сохраняет Иерусалим неделимой столицей Израиля и статус-кво Храмовой горы со свободным доступом к ней представителей любых религий.

План также предполагает разоружение палестинской группировки ХАМАС, контролирующей сектор Газа, а также - создание полностью демилитаризованного палестинского государства.

ОБЕЩАНИЯ ТРАМПА

Президент США Дональд Трамп во вторник вместе с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху огласил в Вашингтоне во вторник детали политической части плана по мирному урегулированию.

Он заявил, что план США по ближневосточному урегулированию предполагает сосуществование израильского и палестинского государств.

"Мое виденье (план - ИФ) предоставляет беспроигрышную возможность для обеих сторон, реалистичное сосуществование двух государств", - сказал Трамп, выступая в Белом доме.

Трамп отметил, что при его администрации посольство США в Израиле было перенесено из Тель-Авива в Иерусалим, а сам Иерусалим был признан столицей Израиля. Вместе с тем, по его словам, Иерусалим должен остаться неделимой столицей этой страны.

Однако также Трамп сказал, что план предполагает создание палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме.

Он указал на то, что план представляет собой "самое детализированное предложение" по ближневосточному урегулированию, которое когда-либо выдвигалось. В частности, США и Израиль подготовят карту, которая будет отображать границы двух будущих государств - палестинского и израильского.

Кроме того, план президента США предусматривает заморозку на четыре года строительства израильских поселений на палестинских территориях. Предполагается, что в течение этих четырех лет сторонами будут вестись переговоры о всеобъемлющем соглашении.

Вместе с тем, план предусматривает, что ныне существующие израильские поселения остаются под контролем Израиля.

Сам Трамп также считает, что подготовленный его администрацией план по урегулированию палестино-израильского конфликта, возможно, станет последним шансом для палестинцев обрести собственное государство.

"Мы хотим, чтобы это сделка была хорошей для палестинцев. Хотим, чтобы у них был шанс получить собственное независимое государство", - сказал он в Белом доме.

"Возможно, это будет последний подобный их шанс", - добавил Трамп.

Президент США отметил, что сейчас наступил подходящий для мусульманского мира момент, чтобы "исправить ошибку 1948 года и признать Израиль".

"Пришло время мусульманскому миру исправить ошибку, которую он совершил в 1948 году, когда выбрал атаковать вместо того, чтобы признать новое государство Израиль", - подчеркнул Трамп.

ДЕТАЛИ ПЛАНА

США в рамках плана предлагают предоставить палестинскому государству доступ к двум израильским портам - Хайфы и Ашдода. В пояснениях к плану американская администрация отмечает, что "палестинцы смогут использовать и управлять объектами на территории портов Хайфа и Ашдод".

Кроме того, палестинской стороне будет разрешено открыть курорт на северном берегу Мертвого моря. Также план предусматривает "продолжение палестинских сельхозпроектов в Иорданской долине. Сама долина, согласно плану США, должна быть де-факто под контролем Израиля.

В плане также отмечается, что палестинские беженцы не будут иметь возможность селиться в Израиле, так как им будет предоставлен выбор: либо жить на территории палестинского государства, либо отправиться в третью страну.

Пристальное внимание в плане уделяется экономическому развитию палестинских территорий. План экономического развития предусматривает выделение палестинской стороне $50 млрд. Это, согласно расчётам авторов плана позволит создать миллион рабочих мет и увеличить ВВП Палестины более чем в два раза.

Также план предусматривает, что "демилитаризованное палестинское государство" будет мирно сосуществовать с Израилем, и Израиль будет обеспечивать безопасность на западе Иорданской долины. Кроме того, предполагается, что палестинцы будут работать вместе с США и Израилем, чтобы потенциально взять на себя больше ответственности в том, что касается безопасности.

"Концепция принимает во внимание реальную обстановку на земле и полностью защищает безопасность Израиля. Она в полной мере учитывает требования Израиля к безопасности и не просит Израиль брать на себя дополнительные риски в том, что касается безопасности, а также дает возможность Израилю защищать себя от угроз", - отмечается в них.

Кроме того, президент США Дональд Трамп опубликовал в Twitter карту "будущего государства Палестины" в рамках своего плана.

На карте территорию сектора Газа и Западного берега реки Иордан соединяет тоннель. С территории Западного берега реки Иордан два моста ведут на территорию Иордании.

На границе с Египтом предлагается также создать две палестинские территории, соединенные с сектором Газа и между собой. На одной из территорий Трамп предлагает создать "высокотехнологическую промышленную зону", а на другой - "жилую и сельскохозяйственную" зону.

Территорию сектора Газа, согласно карте, предлагается сохранить в нынешних границах.

В пределах Западного берега реки Иордан на карте палестинскими отмечены города Дженин, Тулькарм, Наблус, Калькилия, Рамаллах, Иерихон, Вифлеем и Хеврон, которые и сейчас являются палестинскими.

Карта не предполагает, что с палестинских территорий будет выход к Мертвому морю. Однако в пояснениях к плану по урегулированию говорится, что палестинцы смогут создать курорт на северном побережье Мертвого моря.

Спорная территория Голанских высот на карте отмечена как часть Израиля. Декларация о признании суверенитета над Голанскими высотами за Израилем была подписана президентом США Дональдом Трампом 25 марта.

Трамп ранее во вторник заявил, что эта концептуальная карта в дальнейшем будет дорабатываться. Она "более чем вдвое увеличит палестинскую территорию", отметил президент США, и иллюстрирует "территориальный компромисс", на который готов пойти Израиль.

РЕАКЦИЯ ИЗРАИЛЯ

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху после того, как Трамп огласил основные детали плана, заявил, что согласен вести переговоры с палестинцами на основе плана президента США по ближневосточному урегулированию.

"Я согласился вести мирные переговоры с палестинцами на основе этого плана", - сказал Нетаньяху, выступая в Белом доме.

Израильский премьер указал, что это "великолепный план для Израиля и для мира".

Он назвал Трампа "самым лучшим другом, который когда-либо был у Израиля в Белом доме". По его словам, американский лидер признает, что у Израиля должен быть суверенитет над Иорданской долиной и другими территориями, которые израильская сторона считает стратегически важными, а также, что у Израиля должен быть суверенитет над территориями, который позволит "Израилю защищать себя своими силами".

Нетаньяху добавил, что реализация плана, возможно, поможет Израилю улучшить отношения с арабским миром. В то же время, по словам премьера Израиля, имплементация плана подтолкнет арабский мир к тому, чтобы "признать Израиль еврейским государством".

И Нетаньяху, и оппозиционный лидер Израиля Бени Ганц, который также приехал в Вашингтон на переговоры с Трампом, подписали со своей стороны план администрации США.

ПРОТЕСТ ПАЛЕСТИНЦЕВ

Глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас за несколько часов до объявления деталей плана резко раскритиковал его и самого Дональда Трампа. Он сказал, что ему поступало несколько звонков из Вашингтона, но он отказывался на них отвечать.

Трамп в ходе выступления в Белом доме заявил, что направил Аббасу письмо, в котором содержатся детали плана. Он пообещал, что если палестинцы сядут за стол переговоров, "мы постоянно будем с вами".

Вместе с тем, по словам Нетаньяху, план предполагает разоружение палестинской группировки ХАМАС и демилитаризацию сектора Газа. Именно ХАМАС в настоящее время удерживает контроль над сектором Газа, США и Израиль считают эту группировку террористической.

Палестинское движение ХАМАС после объявления деталей плана призвало палестинцев объединиться и выразить свой гнев в связи с планом США. Палестинцы с Западного берега реки Иордан и из сектора Газа "должны объединиться, чтобы бороться против оккупации", заявил член политического бюро ХАМАС Халил аль-Хайя.

"Мир должен увидеть гнев палестинцев, вызванный этой сделкой", - добавил он.

Тысячи палестинцев во вторник на фоне объявления деталей плана протестуют в секторе Газа. Протестующие жгут портреты президента США Дональда Трампа и премьер-министра Биньямина Нетаньяху. На одном из изображений Трампа написано "Трамп! Палестина не твоя, чтобы ты ее продавал".

ИСТОРИЯ ПЛАНА

Этот план был одним из предвыборных обещаний президента Дональда Трампа, работа над ним велась сотрудниками его администрации несколько лет.

В июле на конференции в Бахрейне США обнародовали его экономическую часть, в разработке которой приняли участие советник Трампа Джаред Кушнер и спецпосланник США по мирному процессу на Ближнем Востоке Джейсон Гринблатт. Экономическая часть плана предусматривает иностранные инвестиции в размере $50 млрд в экономику Палестины.

Публикация политической части плана неоднократно откладывалась из-за неопределенной внутренней политической обстановки в Израиле, где за последний год дважды проходили выборы, но сформировать правительство ни Нетаньяху, ни Ганц так и не смогли. Новые выборы в Израиле запланированы на 2 марта.

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