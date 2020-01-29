Стамбул. 29 января. ИНТЕРФАКС - Вице-спикер парламента Ирака Хасан аль-Кааби, комментируя план США по ближневосточному урегулированию, заявил, что президент США Дональд Трамп пользуется разрозненностью среди исламских стран для своих целей, сообщило в среду агентство "Анадолу".
"Трамп извлекает выгоду из слабости арабских правительств и отсутствия единства среди мусульман",- цитирует агентство слова вице-спикера.
При этом он подверг критике как присутствие послов ОАЭ, Омана и Бахрейна на встрече во вторник в Вашингтоне, когда был обнародован план США, так и саму американскую инициативу по Ближнему Востоку.
"План Трампа провоцирует новую волну насилия и напряженности в регионе, сведя на нет последние надежды на мир на Ближнем Востоке", - подчеркнул аль-Кааби.
Также он призвал Лигу арабских государств и Организацию Исламского Сотрудничества противодействовать плану США и поддерживать создание государства палестинцев.
Оглашенный накануне план администрации США по урегулированию на Ближнем Востоке предлагает сосуществование государств Израиля и Палестины, сохраняет Иерусалим неделимой столицей Израиля и статус-кво Храмовой горы со свободным доступом к ней представителей любых религий.
План также предполагает разоружение палестинской группировки ХАМАС, контролирующей сектор Газа, а также - создание полностью демилитаризованного палестинского государства.
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