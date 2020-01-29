Этот контент был опубликован 29 января 2020 г. 10:29

Стамбул. 29 января. ИНТЕРФАКС - Вице-спикер парламента Ирака Хасан аль-Кааби, комментируя план США по ближневосточному урегулированию, заявил, что президент США Дональд Трамп пользуется разрозненностью среди исламских стран для своих целей, сообщило в среду агентство "Анадолу".

"Трамп извлекает выгоду из слабости арабских правительств и отсутствия единства среди мусульман",- цитирует агентство слова вице-спикера.

При этом он подверг критике как присутствие послов ОАЭ, Омана и Бахрейна на встрече во вторник в Вашингтоне, когда был обнародован план США, так и саму американскую инициативу по Ближнему Востоку.

"План Трампа провоцирует новую волну насилия и напряженности в регионе, сведя на нет последние надежды на мир на Ближнем Востоке", - подчеркнул аль-Кааби.

Также он призвал Лигу арабских государств и Организацию Исламского Сотрудничества противодействовать плану США и поддерживать создание государства палестинцев.

Оглашенный накануне план администрации США по урегулированию на Ближнем Востоке предлагает сосуществование государств Израиля и Палестины, сохраняет Иерусалим неделимой столицей Израиля и статус-кво Храмовой горы со свободным доступом к ней представителей любых религий.

План также предполагает разоружение палестинской группировки ХАМАС, контролирующей сектор Газа, а также - создание полностью демилитаризованного палестинского государства.

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