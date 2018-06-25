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Этот контент был опубликован 25 июня 2018 г. 17:17 25.06.2018 - 17:17

Москва. 25 июня. ИНТЕРФАКС - Платные частные пляжи для иностранных туристов могут ввести в египетской Александрии, сообщает газета Arab News.

"Власти города рассматривают возможность введения частных пляжей, которые смогут посещать только туристы. Это будет способствовать развитию пляжного туризма в городе наряду с историческим и культурным. Туристы будут чувствовать себя защищенными", - пишет издание.

По данным Arab News, недавно власти Александрии подписали договоренности с Грецией, Кипром и Италии о популяризации направления среди жителей этих стран - что должно способствовать увеличению турпотока.

Александрия - город в дельте Нила, главный морской порт и второй по величине город Египта. Простирается на 32 км вдоль побережья Средиземного моря.

1ту ез *

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