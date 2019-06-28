Этот контент был опубликован 28 июня 2019 г. 9:29

Пекин. 28 июня. ИНТЕРФАКС - В Пекине представили новую платформу по обмену информацией между партнерами инициативы "Один пояс - один путь", в которую вошли информационные агентства, поставщики информационных услуг и другие службы из более чем 20 стран, сообщают в пятницу китайские государственные СМИ.

Платформа получила название The Belt and Road Economic Information Partnership (BREIP). Она создана на базе китайского информагентства "Синьхуа". "Интерфакс" принимает участие в этом проекте.

"Целью BREIP является предоставление удобного и практичного информационного сервиса для правительств и компаний стран, принимающих участие в создании "Одного пояса - одного пути" посредством обмена экономической информацией между ее членами", - говорится в сообщении.

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