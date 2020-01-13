Этот контент был опубликован 13 января 2020 г. 17:22

Кишинев/Вашингтон. 13 января. ИНТЕРФАКС. - Беглый молдавский олигарх Владимир Плахотнюк включен в санкционный список, сообщил в понедельник в своем twitter государственный секретарь США Майк Помпео.

"Коррумпированные действия Владимира Плахотнюка подорвали верховенство закона и серьезно подорвали независимость демократических институтов в Молдове. Сегодня я публично объявляю о включении его в санкционный список. США поддерживают Молдову в борьбе с коррупцией", - написал Помпео.

Это первый случай, когда США применяют персональные санкции в адрес граждан Молдавии. Этого давно требовала молдавская оппозиция, которая в июне прошлого года добилась свержения режима Плахотнюка, после чего он сбежал из Молдавии.

В МИД Молдавии "Интерфаксу" дали понять, что США предупредили молдавские власти о предстоящем решении. В понедельник посол США в Кишиневе Дерек Хоган провел раздельные встречи с президентом Молдавии Игорем Додоном и министром иностранных дел и европейской интеграции Аурелом Чокой.

Как уже сообщал "Интерфакс", в прошлом году Плахотнюк был объявлен в международный розыск как по своему основному паспорту, так и по второму паспорту, выданному властями Молдавии ранее на имя Владислава Новака.

Плахотнюк уехал из Молдавии вечером 14 июня, сразу после объявления Демпартии о переходе в оппозицию. После этого он подал в отставку с поста председателя Демпартии, а в конце июля сдал свой депутатский мандат. Прокуратура Молдавии возбудила против него уголовные дела по обвинению в отмывании денег и участии в краже денег из банковской системы Молдавии. Суд Молдавии 11 октября выдал ордер на арест Плахотнюка, а 17 октября Национальный центр по борьбе с коррупцией (НЦБК) Молдавии объявил его в международный и межгосударственный розыск.

В России против Плахотнюка возбуждено несколько уголовных дел. Тверской суд Москвы заочно арестовал Плахотнюка своим решением от 29 июля 2019 года. В ноябре Тверской суд Москвы принял решение арестовать на два месяца Плахотнюка с момента его задержания или экстрадиции в РФ.

др

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