Площадь пожара на Центральном полигоне Эстонии увеличилась до 150 га
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Таллин. 28 мая. ИНТЕРФАКС - Пожар, вспыхнувший в пятницу на территории Центрального полигона Эстонии, пока не удается локализовать, с субботы его площадь увеличилась до 150 га.
"В настоящее время возгорание в районе села Пала (Pala) распространилось на территории около 150 гектаров. В его тушении задействованы три команды спасателей, добровольцы, самолет Сил обороны, военнослужащие", - сообщили "Интерфаксу" в понедельник в пресс-службе Северного спасательного центра.
Сообщение о пожаре и взрывах на полигоне поступило в пятницу в 13.45. Тогда горело около 15 га подлеска и иной растительности на почве. В субботу спасатели сообщили о распространении огня уже на 50 га и заверили, что возгорание локализовано.
О причинах пожара пока неизвестно. Военные сообщают, что в последние дни стрельб на полигоне или иной деятельности не было.
Люди на пожаре не пострадали.
Ри де
Интерфакс