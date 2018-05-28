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Таллин. 28 мая. ИНТЕРФАКС - Пожар, вспыхнувший в пятницу на территории Центрального полигона Эстонии, пока не удается локализовать, с субботы его площадь увеличилась до 150 га.

"В настоящее время возгорание в районе села Пала (Pala) распространилось на территории около 150 гектаров. В его тушении задействованы три команды спасателей, добровольцы, самолет Сил обороны, военнослужащие", - сообщили "Интерфаксу" в понедельник в пресс-службе Северного спасательного центра.

Сообщение о пожаре и взрывах на полигоне поступило в пятницу в 13.45. Тогда горело около 15 га подлеска и иной растительности на почве. В субботу спасатели сообщили о распространении огня уже на 50 га и заверили, что возгорание локализовано.

О причинах пожара пока неизвестно. Военные сообщают, что в последние дни стрельб на полигоне или иной деятельности не было.

Люди на пожаре не пострадали.

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Интерфакс