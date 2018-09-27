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Нью-Йорк (ООН). 27 сентября. ИНТЕРФАКС - Глава Палестинской национальной администрации (ПНА) Махмуд Аббас заявил, что палестинское руководство не станет нести ответственность в случае, если радикальная группировка ХАМАС не сдержит обязательства по обоюдным соглашениям.

"Мы заключили соглашения с ХАМАС (...) и сдержали наши обязательства по этим соглашениям, однако ХАМАС не сдержал свои", - сказал М.Аббас, выступая на 73-й сессии Генассамблеи ООН.

"Поэтому мы не станем нести ответственность за это. Я хочу ясно дать понять, что если ХАМАС продолжит неисполнение обязательств, мы не будем отвечать ни за что", - добавил он.

В феврале 2007 года между руководителями ФАТХ, одного из движений, стоящих у власти в ПНА, и радикальной группировкой ХАМАС было достигнуто соглашение о создании коалиционного правительства.

Однако в мае-июне 2007 года ситуация в секторе Газа осложнилась, вследствие чего глава ПНА объявил о роспуске правительства, ввёл на территории автономии режим чрезвычайного положения и взял всю полноту власти в свои руки.

В результате начавшейся борьбы за власть, ХАМАС сохранил позиции в секторе Газа, тогда как на Западном берегу реки Иордан власть сохранили сторонники Махмуда Аббаса.

1ла ар ав

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Интерфакс