Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 21 мая 2018 г. 9:28 21.05.2018 - 09:28

Каракас. 21 мая. ИНТЕРФАКС - Победа Николаса Мадуро на президентских выборах в Венесуэле грозит стране санкциями в отношении нефтяной отрасли, которая жизненно важна для испытывающей кризис венесуэльской экономики, пишет агентство Bloomberg.

Сокращение добычи нефти в Венесуэле и ее экспорта из страны в этом году стало одной из причин, обеспечивших активное повышение цен на нефть на мировом рынке. Дальнейшие перебои в поставках могут подтолкнуть нефть, которая на прошлой неделе обновила максимумы с ноября 2014 года, еще выше.

Президент Венесуэлы Н.Мадуро в минувшие выходные был переизбран на пост главы государства, хотя явка составила всего 48% - намного ниже обычного для страны уровня, сообщает Dow Jones. По данным Национального избирательного совета Венесуэлы, в общей сложности Н.Мадуро получил более 5,8 млн голосов (около 68%), его основной соперник, оппозиционный кандидат Анри Фалькон набрал 1,8 млн голосов.

Выборы состоялись, несмотря на призывы США и региональных лидеров отложить голосование под угрозой введения санкций.

Представитель государственного департамента США Хизэр Нойерт написала на странице в Twitter, что прошедшие в воскресенье президентские выборы в Венесуэле нелегитимны и США не намерены их признавать. "Соединенные Штаты вместе с демократическими странами по всему миру выступают в поддержку народа Венесуэлы и его суверенного права выбирать свои представителей на свободных и честных выборах", - говорится в заявлении.

Американский сенатор Марко Рубио, один из членов сенатского комитета по иностранным делам, назвал венесуэльский режим диктаторским. "Завтра США и международное сообщество отреагируют сообразно обстоятельствам", - написал он в Twitter.

На прошлой неделе администрация президента США Дональда Трампа объявила о санкциях в отношении одного из ведущих венесуэльских политиков Диосдадо Кабельо, обвинив его в организации незаконного оборота наркотиков, вымогательстве, отмывании денег и растрате бюджетных средств. Д.Кабельо, считающийся вторым после Н.Мадуро человеком в правящей Единой социалистической партии Венесуэлы, включен в список лиц особых категорий и запрещенных лиц (SDN List) Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США. Включение в SDN List означает заморозку всех активов и запрет транзакций в США, а также запрет американским гражданам и компаниям на совершение любых сделок с ними в других странах.

Президентские выборы в Венесуэле прошли на фоне глубокого экономического кризиса. Объявлению выборов предшествовали массовые протесты, участники которых обвиняли Н.Мадуро в игнорировании законов, в заключении под стражу политических оппонентов и в давлении на судебные органы, а также в экономических проблемах страны.

По оценкам западных экономистов, ВВП Венесуэлы в этом году может сократиться на 9,2%, а инфляция превысит 13000%.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

ыъ ап *

Neuer Inhalt Horizontal Line