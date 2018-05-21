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Этот контент был опубликован 21 мая 2018 г. 13:15 21.05.2018 - 13:15

Рим. 21 мая. ИНТЕРФАКС - Итальянская партия "Лига" и движение "Пять звезд" намерены провести в понедельник завершающий этап консультаций с президентом Италии Серджо Маттареллой относительно формирования правительства, сообщает итальянская газета "Коррьере делла сера".

Начало консультаций назначено на 17:30 по местному времени (18:30 МСК). В них примут участие С.Маттарелла, представители движения "Пять звезд" Данило Тонинелли и Джулия Грилло, а также лидер движения Луиджи ди Майо.

В 18:00 по местному времени (19:00 МСК) итальянский президент встретится с другой стороной - "Лигой" - с лидером партии Маттео Сальвини и ее представителями Джанкарло Джорджетти и Жаном Марко Чентинайо.

Ожидается, что в результате переговоров может быть объявлена кандидатура на пост главы правительства страны. До сих пор стороны не могли прийти к соглашению по этому вопросу.

Ранее "Лига" и "Пять звезд" распространили текст контракта о создании коалиционного соглашения, в котором затрагивались международные отношения, социально-экономическая, культурная и трудовая сферы. Помимо этого, в соглашении говорилось о необходимости отменить санкции против России одновременно с сохранением партнерских отношений между Италией и Вашингтоном.

Политики не могли сформировать правительство в Италии более двух месяцев. После очередных безуспешных консультаций президент Италии предложил сформировать "нейтральное" правительство, которое будет работать вплоть до досрочных выборов. Обе партии выступили против такого предложения.

Парламентские выборы в Италии состоялись 4 марта. На них с незначительным перевесом победила правоцентристская коалиция, в которую, в том числе, входит "Лига", второе место заняло популистское движение "Пять звезд", на третьем месте - левоцентристы.

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