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Этот контент был опубликован 17 мая 2018 г. 17:47 17.05.2018 - 17:47

*** Одним из пунктов в их соглашении является работа над отменой антироссийских санкций и выстраивание с Москвой партнерских отношений

Рим. 17 мая. ИНТЕРФАКС - Итальянская партия "Лига" и движение "Пять звезд" распространили текст контракта о создании коалиционного соглашения, сообщает в четверг итальянская газета "Коррьере делла сера" со ссылкой на текст документа.

Правительственное соглашение включает в себя 29 пунктов, касающихся международных отношений, социально-экономической, культурной и трудовой сфер, а также политики в отношении мигрантов.

В частности, контракт предусматривает сохранение Вашингтона в качестве главного союзника одновременно с незамедлительными мерами, нацеленными на отмену санкций против России.

В документе отмечается, что Россия не представляет угрозы для Италии, в связи с чем с ней следует выстраивать партнерские отношения.

"Россию следует рассматривать не в качестве военной угрозы, а как потенциального партнера НАТО и Евросоюза", - подчеркивается в тексте контракта.

Между тем, по данным западных СМИ, окончательное заключение соглашения о формировании коалиционного правительства может произойти позднее в четверг.

"Мы близки к тому, чтобы заключить контракт сегодня вечером", - приводят издания слова лидера движения "Пять звезд" Луиджи ди Майо.

Тем не менее, стороны по-прежнему не могут прийти к согласию относительно кандидатуры на пост премьер-министра. Ранее Л.ди Майо заявлял, что глава правительства Италии "будет политической, а не технической фигурой".

"Мы все еще обсуждаем кандидатуру премьер-министра, по этому вопросу пока нет решения", - подчеркнул глава "Пяти звезд".

Политики не могли сформировать правительство в Италии более двух месяцев, в начале прошлой недели после очередных безуспешных консультаций, президент Италии предложил сформировать "нейтральное" правительство, которое будет работать вплоть до досрочных выборов. Обе партии выступили против такого предложения.

Парламентские выборы в Италии состоялись 4 марта. На них с незначительным перевесом победила правоцентристская коалиция, в которую, в том числе, входит "Лига", второе место заняло популистское движение "Пять звезд", на третьем месте - левоцентристы.

тэ во бп

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