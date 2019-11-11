Этот контент был опубликован 11 ноября 2019 г. 12:08

Берлин. 11 ноября. ИНТЕРФАКС - Экс-канцлер Австрии Себастьян Курц, чья "Австрийская народная партия" (АНП) финишировала на первом месте на выборах, объявил в понедельник, что начнет переговоры с партией "Зелёных" о формировании коалиции, сообщает агентство Associated Press.

По словам Курца, этап переговоров будет "сложным процессом" и нужно будет проявить "креативность". Он не уточнил, сколько по времени такие переговоры могут продлиться.

"У "Зелёных" сильные позиции по вопросам окружающей среды и климата, и поэтому они и были избраны (в парламент - ИФ). Однако эти позиции для нас отчасти проблематичны. И мы, будучи "Австрийской народной партией", имеем четкие позиции по миграции и вопросам безопасности, налогам - и именно поэтому наши кандидаты добились победы", - сказал Курц журналистам в Вене.

Если переговоры пройдут успешно и партиям удастся сформировать коалицию, то вместе у них будет 97 мест в 183-х местном парламенте, что составляет большинство.

29 сентября в Австрии состоялись досрочные парламентские выборы. АНП Курца выиграла с 37,1% голосов. Второе место получила "Социал-демократическая партия Австрии", которую поддержали 21,7% избирателей, третье - ультраправая Австрийская партия свободы (АПС) с 16,1% голосов. За ними расположились партия "Зеленые" - 14%, либеральная NEOS - 7,8%, а также левопопулистская партия "Список Пильца" (JETZT) - 2%.

1вл во

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!