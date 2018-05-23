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Этот контент был опубликован 23 мая 2018 г. 16:13 23.05.2018 - 16:13

Дубай. 23 мая. ИНТЕРФАКС - Победивший на парламентских выборах в Ираке блок "Ас-Сайрун" не имеет разногласий с Ираном и намерен выстроить сбалансированные отношения со всеми соседними странами, заявил в интервью агентству "Тасним" генеральный секретарь блока "Ас-Сайрун" Хасан аль-Акули.

"Иран - соседнее государство, и мы стремимся к сбалансированным отношениям, которые отвечали бы интересам обеих сторон", - сказал он.

"Мы верим в диалог и дружеские отношения со всеми странами, включая соседей Ирака", - отметил он.

Отвечая на вопрос о предполагаемом вмешательстве иностранных сил в формирование нового кабинета, он подчеркнул, что "Ас-Сайрун" стремится создать именно иракское правительство, способное принимать принципиальные решения.

Ранее лидер блока шиитский богослов Муктада ас-Садр выразил надежду на то, что новое правительство будет сформировано как можно скорее.

Сторонники М.ас-Садра получили 54 места в парламенте по итогам выборов. На втором месте финишировал считающийся проиранским альянс "Фатх" во главе с Хади аль-Амири (47 мест). На третьем месте - кандидаты, поддерживающие нынешнего премьера Х. аль-Абади (42 места).

При этом сторонники богослова не набрали достаточно голосов, чтобы гарантировать, что именно они будут играть ведущую роль при формировании правящей коалиции. Более того, как отмечают наблюдатели, не исключены варианты, при которых правительство вообще будет сформировано без участия движения М.ас-Садра.

М.ас-Садр, с одной стороны, много лет выступает против американского присутствия в Ираке, а с другой - не хочет сближения с Ираном.

кю аю

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