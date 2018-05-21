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Этот контент был опубликован 21 мая 2018 г. 13:12 21.05.2018 - 13:12

Дубай. 21 мая. ИНТЕРФАКС - Шиитский богослов Муктада ас-Садр - лидер победившего на парламентских выборах в Ираке блока "Ас-Сайрун" - заявил, что работает над формированием правительства, в которой должны войти представители различных общественных групп, сообщает в понедельник агентство "Ассошиэйтед пресс".

"Я хочу обратиться к иракскому народу: ваше правительство будет заботиться о вас, оно будет инклюзивным, и оно не будет исключать никаких представителей", - сказал М.ас-Садр.

"Мы будем работать в направлении реформ и процветания", - добавил он.

Богослов также выразил надежду на то, чтобы правительство было сформировано "как можно скорее".

Ранее сообщалось, что на выборах сторонники М.ас-Садра получили 54 места в парламенте. На втором месте финишировал считающийся проиранским альянс "Фатх" во главе с Хади аль-Амири (47 мест). На третьем месте - кандидаты, поддерживающие нынешнего премьера Х. аль-Абади (42 места).

М.ас-Садр, с одной стороны, много лет выступает против американского присутствия в Ираке, а с другой - не хочет сближения с Ираном.

При этом сторонники богослова не набрали достаточно голосов, чтобы гарантировать, что именно они будут играть ведущую роль при формировании правящей коалиции. Более того, как отмечают наблюдатели, не исключены варианты, при которых правительство вообще будет сформировано без участия движения М.ас-Садра.

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