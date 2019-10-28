Мадрид. 28 октября. ИНТЕРФАКС - Победивший на выборах президента Аргентины Альберто Фернандес призвал к освобождению экс-лидера Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы, отбывающего многолетний тюремный срок, передает в понедельник Bloomberg.

Выступая перед сторонниками в Буэнос-Айресе, Фернандес заявил, что считает несправедливым вынесенный Луле да Силве приговор. С подобными заявлениями он выступал и в ходе своей президентской кампании. В июле он навещал Лулу да Силву в тюрьме в городе Куритиба на юге Бразилии.

Лула да Силва управлял Бразилией с 2003 по 2010 годы, в 2017 году его приговорили к девяти с половиной годам лишения свободы за отмывание денег и коррупцию. Позднее срок увеличили до 12 лет. Сам он своей вины не признает.

Несмотря на то, что Лула да Силва отбывает тюремный срок и осужден по коррупционному делу, бразильцы продолжают питать к нему симпатию как к бывшему лидеру страны. Из-за того, что он отбывает тюремный срок, Лула да Силва не смог принять участие в президентских выборах в стране, состоявшихся в прошлом году, несмотря на то, что он лидировал по опросам общественного мнения. Тогда левая Партия трудящихся выдвинула вместо него Фернанду Аддада, но этот политик проиграл нынешнему президенту Жаиру Болсонару.

Согласно предварительным результатам выборов в Аргентине, состоявшихся накануне, после подсчета почти 98% бюллетеней Фернандес набирает 48,04% голосов, президент Маурисио Макри получает - 40,44%. Макри уже признал поражение и поздравил Фернандеса с победой.

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