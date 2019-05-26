Этот контент был опубликован 27 мая 2019 г. 0:28

Брюссель. 26 мая. ИНТЕРФАКС - Победой для европейских либералов и демократов назвал результаты завершившихся в воскресенье выборов в Европарламент лидер этой политической группы бельгиец Ги Верхофстадт.

Благодаря союзу с движением "Ренессанс", которым руководит президент Франции Эмманюэль Макрон, политическая группа "Альянс либералов и демократов за Европу" (АЛДЕ) получит около ста мест в ассамблее ЕС и станет ключевой в принятии важных решений.

"Впервые за 40 лет у двух классический партий - социалистов и консерваторов - не будет большинства. Становится невозможным прочное, я подчеркиваю, прочное, проевропейское большинство без участия нашей новой центристской группы, которая будет образована семьей АЛДЕ, "Ренессансом" и похожими нацеленными на реформы партиями", - подчеркнул Верхофстадт, выступая на пресс-конференции в зале Европарламента в Брюсселе.

По его словам, либералы в Европарламенте "используют свою новую силу для продвижения к более амбициозной Европе". Их приоритетами будет "борьба с климатическим изменением, более справедливое налогообложение, завершение создания единого внутреннего рынка, европейское решение миграционного кризиса".

Либералы готовы рассмотреть любого кандидата в председатели Еврокомиссии, независимо от политической партии, "способного получить поддержку всех политических групп, которые составят будущее правящее большинство". И поэтому в ближайшие дни они будут вести переговоры о создании такого сильного, солидного нового правящего большинства в Европарламенте и европейских институтах с целью обновления и реформирования Европы в предстоящие пять лет".

Не ослабит ли поражение партии Макрона во Франции группу либералов в Европарламенте? Отвечая на этот вопрос, Верхофстадт отверг слово "поражение": "Если во Франции наши партнеры получили 22 места в Европарламенте, то это очень хороший результат для нас".

тг

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