Этот контент был опубликован 10 ноября 2019 г. 20:48

***Второй тур намечен на 24 ноября

Брюссель. 10 ноября. ИНТЕРФАКС - Действующий президент Румынии Клаус Йоханнис выходит победителем первого тура президентских выборов, которые прошли в стране в воскресенье.

Согласно данным опросов на выходах с избирательных участков, за него отдали голоса 39% избирателей.

Во втором туре, проведение которого намечено на 24 ноября, его наиболее вероятной противницей будет представительница социал-демократов Виорица Дэнчилэ, за нее, согласно данным опроса, отдали голоса 22% избирателей.

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