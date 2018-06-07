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Этот контент был опубликован 7 июня 2018 г. 21:36 07.06.2018 - 21:36

Вашингтон. 7 июня. ИНТЕРФАКС - После того, как Вашингтон вышел из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), политика иранского руководства сильно изменилась, заявил в четверг президент США Дональд Трамп.

"После того, как я подписал это соглашение (о выходе США из сделки по иранскому атому - ИФ)... Иран ведет себя иначе", - сказал он в ходе совместного брифинга с премьер-министром Японии Синдзо Абэ в Белом доме.

"Они уже не смотрят, как раньше, в сторону Средиземноморья и не смотрят на происходящее в Сирии, Йемене и других местах", - пояснил президент.

"За последние три месяца Иран стал совсем другой страной, и я говорю это с надеждой на то, что что-то может произойти", - добавил он.

"Я надеюсь, что в какой-то момент они придут к нам, и мы подпишем соглашение, которое будет выгодно как для них, так и для нас и для всех в целом. Оно будет очень выгодно для Ирана, и я на это рассчитываю и хочу этого", - заявил Д.Трамп.

8 мая президент США Д.Трамп объявил о решении выйти из СВПД. Остальные участники "шестерки" международных посредников (пять членов СБ ООН и ФРГ), заключавших СВПД, выступают за сохранение сделки. В свою очередь иранская сторона заявляла, что согласна остаться в СВПД только в том случае, если остальные партнеры, без США, смогут соблюдать соглашение, в частности, в сфере экономики.

1ла ар

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