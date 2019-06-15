Этот контент был опубликован 15 июня 2019 г. 11:57

Дубай. 15 июня. ИНТЕРФАКС - Японский танкер Kokuka Courageous - один из двух, подвергшихся нападению в Оманском заливе - в настоящий момент следует в ОАЭ, сообщает в субботу агентство Associated press (AP).

"Мы пока не знаем, направится ли танкер в Хаур-Факкан или в Эль-Фуджайру (порты в ОАЭ - ИФ), так как они оба находятся поблизости", - заявил представитель компании-владельца судна Kokuka Sangyo.

13 июня два танкера, принадлежащие японской и норвежской компаниям, подверглись нападению в Оманском заливе. В частности, на Kokuka Courageous, перевозившей легковоспламеняющийся груз метанола, вспыхнул небольшой пожар, который вскоре потушили.

По данным Kokuka Sangyo, танкер атаковали дважды при помощи неизвестных взрывных устройств.

AP сообщало со ссылкой на министерство экономики, торговли и промышленности Японии, что танкеры перевозили "связанный с Японией" груз.

При этом инцидент имел место на фоне визита в Иран премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Премьер прибыл в Тегеран в минувшую среду, чтобы попытаться снизить напряженность на Ближнем Востоке.

США и Великобритания обвинили в нападении Иран, в Тегеране эти обвинения отвергают.

1аю ав

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