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Этот контент был опубликован 28 мая 2018 г. 13:13 28.05.2018 - 13:13

Рим. 28 мая. ИНТЕРФАКС - Экономист и бывший представитель МВФ Карло Коттарелли заявил, что парламентские выборы в Италии могут быть вновь проведены после августа этого года, если сформированное им правительство не получит вотума доверия, передают в понедельник итальянские СМИ.

"В том случае, если парламент не выразит доверия правительству Италии, выборы будут проведены после августа", - приводят издания слова К.Коттарелли.

По его словам, повторные выборы могут состояться и в начале 2019 года.

Как сообщалось, президент Италии Серджо Маттарелла поручил К.Коттарелли сформировать временное правительство страны на фоне политического кризиса. Ранее глава государства отказался утвердить список членов нового правительства, переданный ему юристом Джузеппе Конте.

Причиной разногласий стал пост министра экономики, на который претендовал Паоло Савона. Этот экономист известен резкой критикой в адрес ЕС. В частности, он противник продвигаемых Брюсселем мер жесткой бюджетной экономии в европейских странах.

тэ ар

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