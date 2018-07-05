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Этот контент был опубликован 5 июля 2018 г. 7:18 05.07.2018 - 07:18

Пекин. 5 июля. ИНТЕРФАКС - Повышение Соединенными Штатами ввозных тарифов на товары китайского производства является ударом по системе мировой торговли и цепи международных поставок, заявил в четверг представитель министерства коммерции КНР Гао Фэн.

"Меры США являются, в целом, ударом по глобальным поставкам и стоимостной цепочке. Проще говоря, Соединенные Штаты открывают огонь по всему миру и по самим себе", - сказал чиновник журналистам на брифинге в ведомстве.

По словам Гао Фэна, Китай "не смирится с угрозами и шантажом, он будет решительно отстаивать принципы свободной торговли и механизм международных торговых связей".

Как было заявлено на брифинге, товары на сумму $20 млрд, подпадающие под американские пошлины, производятся в Китае иностранными компаниями, а товары американских фирм в Китае составляют их значительную долю.

США объявили ранее о ведении 25% пошлины на импортируемые из Китая товары на общую сумму $50 млрд с 00:00 часов 6 июля. Китай неоднократно заявлял, что примет ответные меры в отношении американских товаров.

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