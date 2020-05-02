*** США получили от Китая образец коронавируса "день или два назад" - Помпео

Вашингтон. 2 мая. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп подтвердил, что рассматривает повышение пошлин на ввоз китайских товаров в качестве одной из мер компенсации потерь, вызванных распространением коронавируса COVID-19.

"Очень многое происходит связанное с Китаем. Мы явно недовольны тем, что произошло. Это плохая ситуация - во всем мире 183 страны. У нас будет много того, что сказать по этому поводу. Это, конечно, вариант", - сказал Трамп журналистам в ответ на вопрос о том, будут ли повышаться ввозные тарифы на товары из КНР.

Госсекретарь США Майк Помпео, выступая в шоу Бака Секстона, в очередной раз заявил, что Америка ведет расследование в отношении источников распространения коронавируса с целью привлечения к ответственности виновных.

"Мы продолжаем расследование и точно узнаем, что случилось. Я уверен, что весь мир хочет получить ответ на этот вопрос, потому что он имеет право знать, что произошло, и, в конечном счете, привлечь к ответственности тех людей или ту страну, которая нанесла вред миру", - сказал дипломат.

Он напомнил, что некоторые американские штаты уже подали судебные иски против Китая, обвинив его в распространении инфекции.

"Я не знаю, какой именно механизм является правильным, и что в итоге выберет президент, но мы представим ему набор вариантов, как только узнаем все факты, которые позволят этих людей привлечь к ответственности".

Помпео вновь обвинил Пекин в недостаточной открытости и несвоевременности информирования о появлении коронавируса, в качестве подтверждения заявив, что Китай, несмотря на просьбы, длительное время не представлял США образцы вируса.

"Они утверждали, что были открытыми, но, по крайней мере, день или два назад у нас все еще не было образца вируса", - заявил он.

1гк гс

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