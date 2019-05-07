Этот контент был опубликован 7 мая 2019 г. 7:35

*** Американские переговорщики утверждают, что Китай попытался пересмотреть практически готовое торговое соглашение

Вашингтон. 7 мая. ИНТЕРФАКС - Американские тарифы с 10 до 25% на китайские товары общей стоимостью $200 млрд будут повышены в пятницу с 00:01 по времени Вашингтона (07:01 мск), заявил журналистам торговый представитель США Роберт Лайтхайзер.

Он отметил, что повышение тарифов вызвано попытками Китая пересмотреть практически готовое торговое соглашение.

"В течение последней недели или около того мы наблюдали эрозию обязательств со стороны Китая, я бы сказал, отступление от обязательств, которые уже были приняты и зафиксированы как договоренности", - цитируют СМИ заявление Р.Лайтхайзера.

Министр финансов Стивен Мнучин, также принимающий участие в торговых переговорах с Китаем, сказал, что переговоры были завершены на 90%, но, по его словам, в последние дни в них наблюдалось "существенное отступление".

Ранее о решении повысить пошлины на импортируемую из Китая продукцию заявил президент Дональд Трамп.

Он, характеризуя причины своего решения, написал в воскресенье в микроблоге в Twitter: "Торговая сделка с Китаем продолжается, но слишком медленно, так как они пытаются передоговориться. Нет!".

Он также предупредил о возможном в ближайшем будущем введении 25-процентных тарифов на весь остальной китайский экспорт в США.

Теперь возможность заключения торгового соглашения между США и Китаем в мае вызывает сомнения, писала в понедельник The Washington Post.

"Поворот к жесткой линии противоречит недавнему оптимизму администрации, и это расстраивает планы на потенциально заключительный раунд переговоров на этой неделе", - говорится в публикации.

Издание привело мнение своих информированных источников, что из-за объявленных Д.Трампом новых тарифов на китайские товары визит китайской делегации во главе с вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ для переговоров по торговому соглашению может быть отменен.

В то же время, как сообщило гонконгское издание South China Morning Post, Лю Хэ все же прибудет в Вашингтон, но сократит пребывание там. Он прилетит в США в четверг - на три дня позже запланированного срока, однако продлит пребывание в США только на один день.

Официального подтверждения сообщений от китайской стороны не поступало.

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