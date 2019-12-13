Лондон. 13 декабря. ИНТЕРФАКС - Погодные катаклизмы могут оказать такое же существенное влияние на нефтяной рынок в 2020 году, как и геополитические риски, говорится в ежегодном прогнозе агентства S&P Global Platts.

На фоне общего роста потребления энергоресурсов, экстремальная жара и холод могут приводить к значительным изменениям спроса, в то время как наводнения и засуха влияют на урожай, а ураганы и тайфуны - на экономическую активность.

S&P Global Platts прогнозирует ускорение роста мирового спроса на нефть с 0,95 млн баррелей в сутки в 2019 году до 1,26 млн баррелей в сутки в 2020 году. Рост ожидается во всех регионах, кроме Западной Европы и Японии.

Около 20% роста спроса на нефть будет связано с изменением стандартов Международной морской организации (IMO), которая с 1 января 2020 года установила ограничения на количество серы в судовом топливе. Это приведёт к росту спроса на нефть с низким содержанием серы в судоходстве.

S&P Global Platts ожидает роста цены на нефть марки Brent в начале 2020 года выше $65 за баррель из-за низкого уровня запасов в нефтехранилищах, сокращения добычи ОПЕК+ и вступления в силу новых стандартов IMO. Согласно прогнозу агентства, к концу 2020 года цена опустится до $60 за баррель.

В свою очередь цена на нефть марки WTI вероятно, превысит $60 за баррель в начале следующего года, а затем снова опустится чуть ниже этой отметки.

Влияние геополитических рисков на предложение на рынке нефти в 2020 году останется значительным на фоне сохранения напряженности в отношениях между США и Ираном, прогнозирует S&P Global Platts. Согласно прогнозу агентства, Вашингтон вряд ли ослабит санкции в отношении Тегерана до американских президентских выборов в ноябре 2020 года. В Ливии, Ираке и Нигерии будут сохраняться риски снижения добычи.

Агентство также отмечает риски, связанные с досрочными парламентскими выборами в Великобритании и их влиянием на выход страны из ЕС и её участие в системе торговли квотами на выбросы парниковых газов ЕС (EU Emissions Trading Scheme, ETS).

S&P Global Platts также ожидает роста добычи нефти в США на 1,3 млн баррелей в сутки, до 20,9 млн баррелей в сутки в 2020 году, несмотря на замедление добычи сланцевой нефти. В результате добыча нефти в США впервые за несколько десятилетий превысит внутренний спрос. Однако США будут продолжать импортировать нефть в 2020 году.

В своём ежемесячном отчёте ОПЕК, в свою очередь, сохранил оценку роста поставок нефти из стран не-ОПЕК. В 2020 году картель ждет роста показателя на 2,17 млн баррелей в сутки- до 66,46 млн баррелей в сутки. ОПЕК также сохранил свой прогноз по темпам роста спроса на нефть в 2019, и в 2020 году. По подсчётам картеля, в 2019 году спрос на нефть вырастет на 0,98 млн баррелей в сутки по сравнению с 2018 годом - до 99,8 млн баррелей в стуки, в 2020 году на 1,08 млн баррелей в сутки - до 100,88 млн баррелей в сутки.

Служба финансово-экономической информации

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