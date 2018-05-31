Подавляющее большинство западноевропейцев ассоциируют себя с христианством - опрос
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Нью-Йорк. 31 мая. ИНТЕРФАКС - Подавляющее большинство современных жителей Западной Европы ассоциируют себя с христианской традицией, показал опрос американского научно-исследовательского центра "Pew Research".
"Хотя Западная Европа является одним из самых светских регионов мира, христианская идентичность остается для нее значимым религиозным, социальным и культурологическим маркером. 91% опрошенных заявили, что они были крещены. Как христиане идентифицировали себя 71% респондентов, при этом 22% заявили, что ходят на службу не менее одного раза в месяц. Большинство людей, считающих себя непрактикующими христианами, признались исследователям, что верят в Бога, но не обязательно так, как это написано в Библии", - сообщает радиостанция "Немецкая волна".
В рамках исследования, получившего название "Быть христианином в Западной Европе", сотрудники центра провели в апреле-августе 2017 года более 24 тыс. телефонных интервью в 15 западноевропейских странах.
Опрос также показал, что христиане Старого Света более негативно относятся к мусульманам, чем атеисты.
Так, 49% практикующих христиан и 45% непрактикующих заявили, что ислам не связан с их национальной культурой и не соответствует их ценностям. Среди людей, не принадлежащих ни к одной конфессии, такое мнение высказали 32% респондентов.
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Интерфакс