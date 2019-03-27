Этот контент был опубликован 27 марта 2019 г. 16:30

Вашингтон. 27 марта. ИНТЕРФАКС - Больше половины жителей Украины недовольны уровнем своей жизни, почти треть хотела бы уехать из страны, говорится в результатах опроса американской исследовательской компании Gallup, опубликованных в преддверии выборов на Украине.

Вне зависимости от того, какой кандидат одержит победу на выборах, жители страны будут ждать от него завершения реформ, обещанных после массовых протестов 2013 года, отмечают авторы опроса.

"После вступления в должность этим летом новому президенту необходимо будет решать проблемы, которые преследуют граждан на протяжении десятилетий, а также бороться с новыми проблемами, включая неоднократные кибератаки и усиление пропагандистской кампании со стороны России", - резюмируют в Gallup.

В публикации приводятся результаты опросов, проведенных среди 1 тыс. жителей Украины в период с 2008 по 2018 годы.

Больше половины жителей Украины (65%), по данным 2018 года, недовольны своим уровнем жизни. Об удовлетворенности уровнем жизни заявили только 29% опрошенных.

Эти показатели стали лучше, чем во времена пикового этапа экономических проблем на Украине, однако они все еще отстают от средних показателей по бывшим странам СССР, отмечают авторы доклада.

38% граждан Украины заявляют, что у них не хватает средств на еду, столько же респондентов заявили, что у них нет денег на жилье. Больше всего на нехватку средств на продукты питания украинцы жаловались в 2016 году, тогда об этом заявили 44% опрошенных.

Рекордное число украинцев (31%) в 2018 году заявили, что хотели бы переехать в другую страну на постоянной основе. В 2014 году такое желание выражали 19% опрошенных, а в 2009 - 14%. В 2008 году о желании покинуть Украину говорил 21% опрошенных.

"Продолжительные и широко распространенные экономические и социальные проблемы на Украине сыграли важную роль в том, что оценки качества жизни ее жителей достигли одних из самых низких показателей среди бывших советских республик", - сообщают авторы опроса.

Президентские выборы на Украине намечены на 31 марта 2019 года.

1мм во ки

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