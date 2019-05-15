Этот контент был опубликован 15 мая 2019 г. 10:45

Дубай. 15 мая. ИНТЕРФАКС - Спутниковые снимки указывают, что одна из двух насосных станций нефтепровода "Восток-Запад" в Саудовской Аравии, которые накануне подверглись атаке беспилотников, не получила видимых повреждений, сообщает в среду агентство Associated Press.

Согласно фотографиям с полученных компанией Planet Labs Inc. со спутников, насосной станции №8, принадлежащей нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco, не нанесено никакого ущерба. Речь идет о станции, расположенной близ города ад-Дуадми - в 330 км от Эр-Рияда.

По данным агентства, атакам подверглись сразу две насосные станции. Однако информации о состоянии второй станции пока нет.

Накануне власти Саудовской Аравии сообщили, что беспилотники нанесли удар по нефтепроводу "Восток-Запад", и предположили, что атака была проведена йеменскими мятежниками-хуситами. В ней, по данным саудовской стороны, были задействованы семь беспилотных летательных аппаратов.

Saudi Aramco предприняла меры предосторожности и временно прекратила эксплуатацию трубопровода для оценки ситуации.

Впоследствии хуситы взяли на себя ответственность за атаку и заявили, что она стала ответом на "преступления" Эр-Рияда в Йемене.

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