Этот контент был опубликован 10 октября 2019 г. 21:28

Нью-Йорк (ООН). 10 октября. ИНТЕРФАКС - Представители РФ, планировавшие принять участие в работе первого комитета Генассамблеи ООН на 74-й сессии, до сих пор не получили визы, сообщил журналистам в ООН директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков.

"Нет. Все это (попало) в долгий ящик", - сказал российский дипломат, отвечая на вопрос, выдали ли уже визы российским делегатам.

По словам Ермакова, визовый вопрос пока решается.

Первый комитет занимается вопросами разоружения и связанными с ними вопросами международной безопасности.

В минувший понедельник зампостпреда РФ при отделении ООН в Женеве и замглавы делегации в первом комитете Андрей Белоусов сообщил "Интерфаксу", что семеро членов делегации РФ пока не получили визы США для участия в сессии первого комитета ГА ООН.

В связи с этим Россия предложила взять процедурную паузу в работе комитета и перейти в режим неформальных консультаций, пока США не выдадут визы всей российской делегации.

Белоусов заявил, что Москва будет настаивать на том, чтобы первый комитет не начинал свою официальную работу, пока США не выдадут визы членам российской делегации.

В понедельник также представитель иранской делегации Али Анасимфар, выступая на заседании комитета по правовым вопросам, сообщил, что почти 60 человек из иранской делегации не получили американские визы для участия в мероприятиях 74-й сессии Генассамблеи ООН, в связи с этим Иран пока не дает согласие на утверждение плана работы комитета Генассамблеи по правовым вопросам. Россия, Сирия, КНДР, Венесуэла, Куба и Никарагуа поддержали Иран.

Во вторник стало известно, что первый комитет и комитет по правовым вопросам (шестой) ГА ООН пришли к консенсусному рушению и начнут свою работу по ограниченному кругу вопросов при условии, что вопрос с невыдачей США виз ряду делегаций не будет оставлен без внимания, в том числе со стороны генерального секретаря Антониу Гутерриша.

1йф ки

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!