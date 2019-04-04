Этот контент был опубликован 4 апреля 2019 г. 16:09

Стамбул. 4 апреля. ИНТЕРФАКС - Вооруженные силы Турции завершили подготовку к трансграничной операции к востоку от Евфрата на территории Сирии с целью уничтожения боевиков, связанных с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК).

"Мы ждем указаний правительства о военной операции. Открытие передовой оперативной базы было частью этих приготовлений", - приводит в четверг интернет-портал турецкой газеты "Сабах" слова неназванного источника Минобороны Турции.

На прошлой неделе, напоминает издание, вооруженные силы Турции открыли передовую оперативную базу в юго-восточной провинции Шанлыурфа недалеко от сирийской границы, на церемонии открытия принимал участие министр обороны Хулуси Акар и высшее военное командование.

Базу планируется использовать в качестве главного командного центра, в случае проведения операции в регионе к востоку от Евфрата.

В декабре 2018 года турецкие официальные лица объявили, что Анкара готовится к третьей операции в северной части Сирии, на этот раз в регионе, расположенном к востоку от Евфрата, где, по мнению турецких властей, доминируют боевики РПК и курдских "Отрядов народной самообороны" (YPG), которые считаются в Турции террористическими.

Ранее Турция провела две антитеррористических операции "Щит Евфрата" и "Оливковая ветвь", в результате которых, по словам министра обороны Турции Хулуси Акара, в Сирии было уничтожено более 3 тысяч боевиков террористической группировки ИГИЛ (запрещена в РФ - ИФ).

1кю ар

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