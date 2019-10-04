Этот контент был опубликован 4 октября 2019 г. 20:15

Вашингтон. 4 октября. ИНТЕРФАКС - Хакеры, очевидно, поддерживаемые Ираном, совершили свыше 2,7 тыс. попыток взлома электронной почты сотрудников предвыборной кампании в США, а также журналистов и бывших и нынешних сотрудников американской администрации.

Об этом сообщила в пятницу газета The New York Times со ссылкой на доклад компании Microsoft.

Уточняется, что целью хакеров была как минимум одна предвыборная кампания в США, однако в Microsoft не уточнили, чья именно.

Эксперты Microsoft также выявили кибератаки на 241 интернет-аккаунты, причем в четырех случаев хакерами удалось добиться успеха, подобрав пароли при помощи информации о жертвах, которая была доступна онлайн.

The New York Times напоминает, что в июле вице-президент Microsoft по вопросам безопасности Тим Берт утверждал, будто компания располагает доказательствами о наибольшей активности России, Ирана и КНДР в сфере кибератак.

Берт также говорил, что российских, иранских и северокорейских хакеров интересуют неправительственные организации и аналитические центры, которые тесно сотрудничают с избирательными кампаниями в США.

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