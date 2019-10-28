Этот контент был опубликован 28 октября 2019 г. 17:11

Дубай. 28 октября. ИНТЕРФАКС - Отряды, получающие поддержку Турции, продолжают наступление на северо-востоке Сирии, несмотря на отвод отрядов курдско-арабской коалиции Сирийские демократические силы (СДС), сообщает курдский телеканал "Рудау".

По данным телеканала, в частности, поддерживаемые Турцией сирийские силы и СДС в понедельник обменивались артиллерийскими ударами в районе города Телль-Тамр - южнее Рас-эль-Айна.

В то же время, отмечает "Рудау", протурецкие силы утверждали, что Телль-Тамр входит в создаваемую на севере Сирии зону безопасности.

В свою очередь в СДС заявили "Рудау", что эти группы, ориентирующиеся на Турцию, не признают каких-либо международных договоренностей.

Также столкновения происходят между Телль-Тамром и Рас-эль-Айном.

Ранее в командовании СДС сообщили, что достигли договоренности с российской стороной и начали отвод своих сил от сирийско-турецкой границы в соответствии с сочинским меморандумом.

"После продолжительных обсуждений с РФ по нашим возражениям в отношении некоторых положений сочинского меморандума от 22 октября 2019 года, мы согласились на его выполнение с целью остановить турецкую агрессию на северо-востоке Сирии", - говорилось в заявлении командования, распространенном на его сайте.

Однако позднее телеканал TRT World сообщил со ссылкой на главу МИД Турции Мевлюта Чавушоглу, что по данным Анкары, не все группы СДС покинули территорию Сирии на границе с Турцией.

22 октября в Сочи состоялись многочасовые переговоры президента России Владимира Путина и президента Турции Эрдогана по ситуации в Сирии, по итогам которых президенты подписали меморандум из 10 пунктов. Огласивший его текст министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что военная операция Турции на северо-востоке Сирии прекращается. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу добавил, что Путин и Эрдоган договорились о введении контроля в приграничной зоне Сирии и Турции со стороны сирийских пограничников и российской военной полиции.

В меморандуме по итогам переговоров Путина и Эрдогана также отмечалось, что стороны "будут содействовать выводу подразделений КОС (курдские освободительные силы) и их вооружения на 30 км от сирийско-турецкой границы, который должен завершиться в течение 150 часов после 12:00 23 октября 2019 года". "С этого момента начинается совместное российско-турецкое патрулирование на глубину до 10 км от границы к западу и к востоку от района операции "Источник мира", кроме города Камышлы", - следовало из меморандума.

После переговоров с Эрдоганом Путин провел телефонный разговор с президентом Сирии Башаром Асадом и проинформировал его о положениях меморандума. Как сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Асад выразил поддержку принятым решениям.

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