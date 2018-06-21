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Этот контент был опубликован 21 июня 2018 г. 14:33 21.06.2018 - 14:33

Москва. 21 июня. ИНТЕРФАКС - Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин считает важной поддержу России в вопросе урегулирования ситуации на Корейском полуострове.

"В процессе столь стремительных перемен активная поддержка и содействие России станет для нас большим подспорьем", - сказал он, выступая в четверг в Совете Федерации.

Президент подчеркнул, что "сейчас на Корейском полуострове происходят исторические перемены".

"В апреле я встретился с председателем госсовета Северной Кореи Ким Чен Ыном. В Пханмунджомской декларации мы пообещали всему миру полную денуклеаризацию и что больше не будет войны на Корейском полуострове", - напомнил Мун Чжэ Ин.

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