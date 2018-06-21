Поддержка и содействие РФ станет большим подспорьем для урегулирования ситуации на Корейском полуострове - Мун Чжэ Ин
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Москва. 21 июня. ИНТЕРФАКС - Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин считает важной поддержу России в вопросе урегулирования ситуации на Корейском полуострове.
"В процессе столь стремительных перемен активная поддержка и содействие России станет для нас большим подспорьем", - сказал он, выступая в четверг в Совете Федерации.
Президент подчеркнул, что "сейчас на Корейском полуострове происходят исторические перемены".
"В апреле я встретился с председателем госсовета Северной Кореи Ким Чен Ыном. В Пханмунджомской декларации мы пообещали всему миру полную денуклеаризацию и что больше не будет войны на Корейском полуострове", - напомнил Мун Чжэ Ин.
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Интерфакс