Лондон. 27 мая. ИНТЕРФАКС - Правящая Консервативная партия Великобритании теряет поддержку среди жителей страны, пишут британские СМИ со ссылкой на опрос YouGov.

Согласно данным исследования, консерваторов поддерживают 44% опрошенных, что на четыре процентных пункта ниже, чем неделю назад.

В свою очередь оппозиционная партия лейбористов за неделю набрала пять процентных пунктов и в настоящее время имеет рейтинг поддержки в 38%.

Британские СМИ отмечают, что снижение уровня одобрения деятельности партии Джонсона произошла на фоне крупного скандала вокруг его советника Доминика Каммингса.

Скандал связан с поездкой Каммингса к родителям во время пандемии коронавируса. Советник Джонсона, живущий в Лондоне, спустя неделю после объявления в стране режима изоляции в связи с коронавирусом в конце марта, отправился в город Дарем на северо-востоке Англии. При этом у советника были симптомы, которые могли указывать на заражение коронавирусом. Они появились после того, как вирусом заразился и сам британский премьер Джонсон, выздоровевший в апреле. Несколько дней Каммингс также не работал, однако данных о том, что он переболел именно COVID-19, не поступало.

Режим изоляции, объявленный в Британии 23 марта, предусматривал, что люди должны находиться дома по своему основному месту жительства и исключал поездки к родственникам.

Ранее Джонсон вступился в защиту своего советника, отметив, что у Каммингса "не было других вариантов". "Во всех отношениях он действовал ответственно и законно", - указал премьер.

На Даунинг-стрит заявили, что у Каммингса были уважительные причины посетить своих родителей. Также в заявлении говорится, что Каммингс, хотя и проведал родителей, но не вступал ни с кем в контакт. Сам он заявил, что вел себя разумно и не совершил ничего незаконного. Такое заявление вызвано негативную реакцию у многих политиков, считавших, что Каммингсу лучше было просто признать, что он совершил ошибку.

Скандал приобрел особый резонанс ввиду того, что Каммингс участвовал в разработке стратегии британского правительства по сдерживанию пандемии COVID-19. Он также является одним из идеологов Brexit.

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