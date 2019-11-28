Этот контент был опубликован 28 ноября 2019 г. 9:08

Париж. 28 ноября. ИНТЕРФАКС - Президент Сирии Башар Асад заявил, что Россия и Иран оказали значительную поддержку Дамаску, помогли вернуть под его контроль многие территории, которые ранее занимали террористы.

"Несомненно, что поддержка наших друзей уменьшила ущерб и помогла нам вернуть территории", - сказал Асад в опубликованном в четверг интервью журналу "Пари-матч", отвечая на вопрос о роли помощи Москвы и Тегерана.

"Что же касается вопроса о том, была бы Сирия разделена или потерпела бы полное поражение без этой поддержки, то нужно понимать: бывает сложно предсказать результаты даже теннисного матча, в котором участвуют лишь два игрока. А в нашем случае речь идет о десятках "игроков" и о сотнях тысяч участников боевых действий", - отметил президент Сирии.

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