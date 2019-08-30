Этот контент был опубликован 30 августа 2019 г. 9:04

Мадрид. 30 августа. ИНТЕРФАКС - Президент Колумбии Иван Дуке выступил с призывом лишить депутатских полномочий Сеусиса Эрнандеса Соларте (известного также как "Хесус Сантрич"), представляющего в парламенте страны преобразованную в политическую партию повстанческую группировку Революционные вооруженные силы Колумбии (РВСК), сообщает колумбийская Национальная радиосеть.

Поводом для заявления президента стала появившаяся накануне в интернете видеозапись, на которой "Сантрич" запечатлен рядом с влиятельным полевым командиром бывшей РВСК Иваном Маркесом, объявившем о возвращении к вооруженной борьбе.

"Неприемлемо, что преступник, который засветился сегодня с пулеметом и угрозами колумбийскому народу, продолжал пользоваться привилегиями", - сказал Дуке.

Накануне в интернете появилось видеообращение Маркеса, в котором он объявил о возвращении к вооруженной борьбе из-за того, что правительство Колумбии не выполнило ни одного из пунктов мирного соглашения, подписанного в Гаване с РВСК в 2017 году.

Лидер РВСК Родриго Лондоньо, комментируя заявление Маркеса, подверг его критике, заявив: "Нам стыдно. Я прошу прощения у колумбийского народа, у международного сообщества, у Кубы и Норвегии, которые поддерживали нас в этом (мирном) процессе".

В соответствии с соглашением, подписанным в мае 2017 года в Гаване левацкая повстанческая группировка РВСК, которая вела вооруженную борьбу на протяжении десятилетий, должна была сложить оружие и преобразоваться в политическую партию. Как политическая партия она вошла в состав парламента.

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