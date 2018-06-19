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Этот контент был опубликован 19 июня 2018 г. 8:49 19.06.2018 - 08:49

*** Число пострадавших от землетрясения превысило 370 человек, четверо погибли

Токио. 19 июня. ИНТЕРФАКС - Японские сейсмологи зафиксировали эхо-толчки после землетрясения, которое произошло в минувший понедельник в японской префектуре Осака, передает во вторник телеканал Эн-Эйч-Кей..

По данным телеканала, мощность толчков оценивается в четыре балла по семибалльной шкале, используемой в Японии. Местные власти предупреждают о риске оползней и обрушения зданий.

В настоящий момент число пострадавших от землетрясения оценивается в 376 человек, четверо человек погибли. Ранее сообщалось о 350 пострадавших и трех погибших.

Землетрясение магнитудой 6,1 в японской префектуре Осака произошло в минувший понедельник около 08:00 по местному времени (02:00 мск). Землетрясение привело к возгораниям, а также к перебоям с подачей газа и воды. Порядка 1,3 тыс. человек укрылись в эвакуационных центрах.

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