Подземные толчки продолжаются в районе Осаки
Внешний контент
Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.
*** Число пострадавших от землетрясения превысило 370 человек, четверо погибли
Токио. 19 июня. ИНТЕРФАКС - Японские сейсмологи зафиксировали эхо-толчки после землетрясения, которое произошло в минувший понедельник в японской префектуре Осака, передает во вторник телеканал Эн-Эйч-Кей..
По данным телеканала, мощность толчков оценивается в четыре балла по семибалльной шкале, используемой в Японии. Местные власти предупреждают о риске оползней и обрушения зданий.
В настоящий момент число пострадавших от землетрясения оценивается в 376 человек, четверо человек погибли. Ранее сообщалось о 350 пострадавших и трех погибших.
Землетрясение магнитудой 6,1 в японской префектуре Осака произошло в минувший понедельник около 08:00 по местному времени (02:00 мск). Землетрясение привело к возгораниям, а также к перебоям с подачей газа и воды. Порядка 1,3 тыс. человек укрылись в эвакуационных центрах.
1тэ во
Интерфакс