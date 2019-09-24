Этот контент был опубликован 24 сентября 2019 г. 12:54

Париж. 24 сентября. ИНТЕРФАКС - Картина ранней эпохи Возрождения флорентийского живописца Чимабуэ "Увенчание терновым венцом" случайно обнаружена на кухне одной француженки, сообщило издание The Guardian со ссылкой на экспертов-искусствоведов.

По их данным, картиной владела женщина, живущая в городе Компьень на севере Франции. Картина долгое время просто висела в ее доме между кухней и гостиной прямо над плитой для приготовления еды.

Владелица была уверена, что это старинная икона и принесла картину на оценку местным аукционистам.

Искусствовед Эрик Туркин сообщил, что результаты экспертиз показали подлинность картины, ее цена составляет от четырех до шести млн евро.

Считается, что найденная картина является частью серии из восьми картин Чимабуэ, которая отражает Страсти Христовы и Распятие Христа.

Ожидается, что "Увенчание терновым венцом" будет представлена 27 октября в Аукционном доме в городе Санлис на севере Франции.

1ви ар

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