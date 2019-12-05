Этот контент был опубликован 5 декабря 2019 г. 10:40

Берлин. 5 декабря. ИНТЕРФАКС - Подозреваемый в убийстве в Берлине гражданин России, из-за которого германские власти выслали двух российских дипломатов, не дает показаний, сообщает в четверг телеканал Welt.

Мужчина с документами на имя "Вадим Соколов", в действительности является "Вадимом Красиковым", пишет газета Fraknfurter Allgemeine Zeitung. Генпрокуратура ФРГ, которая со среды ведет расследование, сообщала только сокращенные имена - Вадим С. и Вадим К.

Со ссылкой на источники в кругах безопасности газета сообщает, что российская сторона вначале подтвердила Берлину, что мужчина является сотрудником спецслужб, а затем начала давать противоречивые сведения. "Интерфакс" запросил комментарий российского посольства в Германии.

Летом в Берлине произошло громкое убийство гражданина Грузии и России, участника второй чеченской войны: он был застрелен в центре города днем, когда шел в мечеть. По подозрению в убийстве задержан гражданин России, в ФРГ утверждают, что просили у России помощи в расследовании, но она с августа последовательно не предоставляла информацию. Из-за этого Германия накануне объявила персона нон грата двух сотрудников посольства РФ в ФРГ.

Генпрокуратура ФРГ и правительство Германии считают, что убийство было совершено по заказу либо российских властей, либо руководства Чечни: убитый был квалифицирован в России как террорист, и с 2000 по 2004 год он руководил боевиками в Чечне.

Официальные представители РФ отвергают причастность российских властей к этому убийству.

1тф ан

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