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Этот контент был опубликован 20 мая 2018 г. 16:58 20.05.2018 - 16:58

Гонконг. 20 мая. ИНТЕРФАКС - Экс-премьер Малайзии Наджиб Разак, ставший фигурантом дела о масштабной коррупции, был вынужден обратиться к полиции в связи с опасениями за свою безопасность и безопасность своей семьи, передает в воскресенье агентство "Ассошиэйтед пресс" со ссылкой на местные СМИ.

"Наджиб подал заявление в полицию с просьбой защитить его и его семью, поскольку после 14-х всеобщих выборов (в Малайзии - ИФ) они боятся за свою безопасность", - заявил СМИ представитель экс-премьера.

СМИ отмечали, что в адрес Н.Разака уже поступали угрозы.

Полиция дежурила возле дома Н.Разака в Куала-Лумпуре после последних парламентских выборов, а затем сопроводила бывшего премьера в его родной город Пекан.

В мае впервые за 60 лет победу на парламентских выборах в Малайзии одержала оппозиция. Новым премьером стал Махатхир Мохамад, чья коалиция Pakatan Harapan ("Альянс Надежды") получила 121 из 222 мест в палате представителей парламента страны. Правящая Barisan Nasional ("Национальный фронт") получила 79 мест.

В свою очередь Н.Разак, чья партия "Национальный фронт" находилась у власти с 1957 года, заявил, что он принимает "волю народа".

Ранее Н.Разак стал фигурантом дела о коррупции в госинвестфонде 1Malaysia Development Berhad (1MDB). По данным следствия, предыдущее правительство Малайзии и руководство фонда 1MDB расхитили более $4,5 млрд государственных средств.

Н.Разаку и его жене запрещено покидать Малайзию.

Аю пч

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