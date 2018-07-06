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Этот контент был опубликован 6 июля 2018 г. 8:17 06.07.2018 - 08:17

Брюссель. 6 июля. ИНТЕРФАКС - Находящийся под следствием по обвинению в причастности к терактам в ноябре 2015 года в Париже и в марте 2016 года в Брюсселе Оссама Крайем участвовал в казни иорданского пилота в феврале 2015 года в Сирии, сообщила в пятницу бельгийская газета "Дерньер Эр".

О.Крайем должен был подорвать себя в брюссельском метро в марте 2016 года вместе с террористом-смертником Халидом Бакрауи, но в последний момент отказался от этого плана. Он был арестован несколько дней спустя после терактов 22 марта 2016 года.

Следователи антитеррористического подразделения федеральной полиции Брюсселя недавно опознали О.Крайема как одного из активных участников казни иорданского пилота, отмечает издание. Боевики "Исламского государства" (ИГ, террористическая организация, запрещенная в РФ) сожгли заживо в металлической клетке плененного иорданского пилота.

Федеральная прокуратура пока не стала комментировать эту информацию.

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