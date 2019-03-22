Этот контент был опубликован 22 марта 2019 г. 17:36

Брюссель. 22 марта. ИНТЕРФАКС - Полиция Венгрии арестовала гражданина Сирии, которому инкриминируется участие в террористической группировке "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) и организация терактов, сообщают в пятницу западные СМИ со ссылкой на главного прокурора Будапешта Тибора Иболя.

На востоке Венгрии полиция арестовала 27-летнего сирийца, который как предполагают правоохранительные органы, был влиятельным участником ИГ, организовывал теракты при участии смертников, и принимал участие в расправах.

"Существуют разумные основания подозревать, что мужчина лично принимал участие в расправах", - говорится в сообщении прокуратуры

Следствие полагает, что он участвовал в убийстве 20 людей в сирийским городе Хомс в 2016 году. Когда мужчину арестовали, он ожидал депортации из Венгрии в Грецию.

1кю ар

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