Берлин. 10 октября. ИНТЕРФАКС - Генпрокуратура ФРГ в четверг опубликовала подробности стрельбы у синагоги в городе Галле, в результате которой было убито два человека.

Из сообщения ведомства следует, что подозреваемый Штефан Б., антисемит и праворадикал, действовал жестоко и хаотично: он пытался взорвать ворота синагоги, а когда сделать этого не удалось, то впал в панику и начал стрелять по прохожим. Погибших мужчину и женщину он вначале ранил, а затем добивал из огнестрельного оружия уже лежащих на земле жертв.

По данным следствия, мужчина с самого начала планировал напасть на синагогу. Для этого, вооружившись в общей сложности четырьмя стрелковыми оружиями и несколькими взрывными устройствами, он отправился к синагоге на улицу Гумбольдштрасе. На момент нападения 9 октября община праздновала один из важнейших иудейских праздников Йом-Кипур, и в здании находился 51 человек.

Приехав к месту преступления Штефан Б. обнаружил, что входная дверь в синагогу заперта. Он решил взорвать ворота, но взрывчатка оказалась недостаточно мощной, и сделать этого не получилось. Сразу после этого подозреваемый открыл стрельбу по женщине, которая шла мимо и заговорила с ним. От полученных ранений сорокалетняя женщина скончалась на месте.

После этого Штефан Б. попытался пройти в синагогу через черный ход, этого сделать тоже не получилось, поэтому он несколько раз выстрелил в парадную дверь здания, сел в машину и отправился в город. Перед этим он достал из машины четыре самодельные бомбы и швырнул их через стену на территорию кладбища общины.

В городе, припарковав машину у киоска с шаурмой, он подошел к киоску и выстрелил в человека, который стоял на пороге. Человек скрылся в киоске, Штефан Б. зашел внутрь и выстрелил в него снова.

Затем он сел в машину и уехал, наткнувшись по дороге на полицейский кордон. Он вышел из машины и открыл огонь по полицейским, в перестрелке получив ранение в шею. Тем не менее, он сел в машину и отправился дальше. По дороге он ранил еще двоих человек, безуспешно пытался отобрать у кого-то автомобиль, затем все-таки отнял машину у таксиста. На такси он выехал на трассу, где его и задержала полиция.

Прокуратура сообщает, что все происходящее было снято на видеокамеру, закрепленную на голове у подозреваемого, видео транслировалось в интернет в прямом эфире. Пока неизвестно, знал ли кто-то заранее о готовившемся нападении и есть ли у Штефана Б. сообщники. Также неизвестно, сам ли он изготовил оружие и взрывчатку или же ему кто-то помогал.

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