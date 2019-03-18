Брюссель. 18 марта. ИНТЕРФАКС - Полиция в понедельник задержала 37-летнего Гекмена Таныша, которого подозревают в стрельбе в трамвае нидерландского города Утрехта.

Факт задержания подтвердил на пресс-конференции представитель нидерландской полиции, передает телерадиокомпания RTL.

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