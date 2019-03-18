Брюссель. 18 марта. ИНТЕРФАКС - Полиция задержала 37-летнего Гекмена Таныша, которого подозревают в стрельбе в трамвае нидерландского города Утрехта.
Факт задержания подтвердил на пресс-конференции в понедельник представитель нидерландской полиции, передает телерадиокомпания RTL.
Мотивы действий Г.Таныша пока неясны.
Задержание было проведено во время спецоперации в одном из домов, штурм которого провело антитеррористическое подразделение полиции Нидерландов.
Ранее в понедельник мужчина открыл стрельбу в трамвае в Утрехте. По последним данным, в результате стрельбы погибли три человека, еще несколько человек получили ранения.
Личность Г.Таныша, который подозревается в стрельбе, была установлена, благодаря камерам видеонаблюдения. Турецкая газета "Хюрриет" сообщила, что Г.Таныш ранее участвовал в боевых действиях в Чеченской Республике РФ. Кроме того, его арестовывали несколько лет назад за причастность к террористической группировке "Исламское государство" (запрещена в РФ).
Уровень террористической угрозы в провинции Утрехт был повышен до максимального, власти распорядились перекрыть доступ ко всем школам. Также власти Нидерландов усилили меры безопасности в аэропортах и в ключевых инфраструктурных объектах страны.
1тэ ар ав