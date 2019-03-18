Этот контент был опубликован 18 марта 2019 г. 18:55

Брюссель. 18 марта. ИНТЕРФАКС - Полиция задержала 37-летнего Гекмена Таныша, которого подозревают в стрельбе в трамвае нидерландского города Утрехта.

Факт задержания подтвердил на пресс-конференции в понедельник представитель нидерландской полиции, передает телерадиокомпания RTL.

Мотивы действий Г.Таныша пока неясны.

Задержание было проведено во время спецоперации в одном из домов, штурм которого провело антитеррористическое подразделение полиции Нидерландов.

Ранее в понедельник мужчина открыл стрельбу в трамвае в Утрехте. По последним данным, в результате стрельбы погибли три человека, еще несколько человек получили ранения.

Личность Г.Таныша, который подозревается в стрельбе, была установлена, благодаря камерам видеонаблюдения. Турецкая газета "Хюрриет" сообщила, что Г.Таныш ранее участвовал в боевых действиях в Чеченской Республике РФ. Кроме того, его арестовывали несколько лет назад за причастность к террористической группировке "Исламское государство" (запрещена в РФ).

Уровень террористической угрозы в провинции Утрехт был повышен до максимального, власти распорядились перекрыть доступ ко всем школам. Также власти Нидерландов усилили меры безопасности в аэропортах и в ключевых инфраструктурных объектах страны.

1тэ ар ав

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