Этот контент был опубликован 29 ноября 2019 г. 17:44

Лондон. 29 ноября. ИТНЕРФАКС - Подозреваемый в попытке совершения террористических действий на Лондонском мосту был убит на месте, сообщил в пятницу глава контртеррористического подразделения Скотланд-Ярда Нил Басу.

"Подозреваемый мужчина был застрелен вооруженными офицерами из полиции Лондона, и я могу подтвердить, что этот подозреваемый погиб на месте", - заявил Басу журналистам в Лондоне.

Более того, он подтвердил, что взрывное устройство, "которое было закреплено на его теле, оказалось муляжом".

Басу отметил, что территория моста остается оцепленной и патрулирование города будет усилено.

Ранее в пятницу британская полиция сообщила о нападении с ножом возле Лондонского моста около 14:00 по местному времени (17:00 мск).

В полиции отметили, что один человек задержан и есть раненые.

1ви ар

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