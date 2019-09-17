Этот контент был опубликован 17 сентября 2019 г. 16:22

Лондон. 17 сентября. ИНТЕРФАКС - Гражданин России, подозреваемый в убийстве бывшего чеченского боевика в Берлине в августе, не дает показаний следователям с момента ареста, сообщило во вторник издание The Guardian.

По данным представителя берлинской прокуратуры, подозреваемый во время допроса молчал и "вел себя как профессионал". Он добавил, что с момента задержания мужчина уже связывался с российским посольством.

Газета утверждает, что убийство соответствует способам нападения на бывших чеченских боевиков в нескольких городах при участии российского государства.

По данным члена парламента из Христианско-демократического союза Германии Патрика Сенсбурга, "Кремль заинтересован в том, чтобы разобраться в этом вопросе", однако "Кремль хранит молчание", из-за чего расследование усложняется.

США полагают, что за убийством бывшего чеченского боевика, гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине стоят российские спецслужбы.

Хангошвили был убит в Берлине 23 августа около полудня в центральном городском районе неподалеку от правительственного квартала Малый Тиргартен по дороге в мечеть. Подозреваемый - предположительно гражданин России - дважды выстрелил в жертву, Хангошвили скончался на месте.

Немецкие СМИ сообщают, что убитый был родом из Чечни, а задержанный подозреваемый - россиянином. Посольство РФ сообщало ранее, что задержанному оказана консульская помощь, однако гражданство мужчины до сих пор проверяется.

Официальный Берлин не спешит с выводами и не комментирует наличие или отсутствие политической составляющей в убийстве. "Это предстоит выяснить следствию", - заявил журналистам представитель правительства Германии Штеффен Зайберт 4 сентября. По его словам, комментария на эту тему он дать не может, так как дело находится в ведении федеральной земли Берлин.

Официально не подтверждены сообщения СМИ о личности подозреваемого и о его якобы фальшивых документах.

В 2015 году Хангошвили пережил покушение на убийство в Тбилиси. Оттуда он переехал на Украину, а затем в Германию, где искал убежище.

1ви ар*

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!